В заброшенном здании завода в Москве могут погибнуть десятки кошек

Волонтерам нужна помощь в оплате передержек и лечения

В заброшенных цехах бывшего завода МиГ на севере Москвы могут погибнуть десятки бездомных кошек. Ещё недавно они обитали в офисах, а теперь оказались никому не нужны. Старые стены скоро пойдут под снос, и сейчас волонтёры пытаются спасти животных от верной гибели.

Ошалелый взгляд и попытка уцепиться хоть за что-нибудь. Животные еще не понимают, что их привычный мир скоро разрушится в буквальном смысле. Корпуса бывшего авиационного завода МиГ готовят к сносу, а у огромной промышленной территории меняется собственник. Это предприятие в разные годы выпускало легендарные истребители, а теперь его заброшенные цеха похожи на декорации атмосферного фильма. И волонтеры прикладывают все силы, чтобы для десятков оставшихся там кошек это были не ужасы.

"Тёплые места есть, котельные, катакомбы, они там чувствуют себя хорошо, и конечно, погибают. И трупы находили, и котят находили живых", - заявил волонтер Даниил Бигвава.

Большая часть цехов уже отключена от отопления и коммуникаций. Около ста кошек оказались в бедственном положении - на морозе и без еды. С конца декабря, как только об этой ситуации стало известно, неравнодушные активисты начали сложную и масштабную эвакуацию животных. Многие из них были ручными, своих спасателей ждали на снегу.

Более пугливых животных приходится вылавливать сачком и при помощи котоловок. У профессиональных ловцов есть свои хитрости. Они приманивают обитателей промзоны кормом и звуками.

За день удается отловить по 10-15 кошек. Таким образом, волонтеры спасли уже около 70 животных, сейчас они размещены в клиниках, их обследуют и лечат. У большинства есть инфекции и подорван иммунитет.

"В первую очередь, у всех инфекции глаз, носа, ротовой полости, подтвержден кальцивироз - это заболевание ротовой полости, язвочки во рту. Все кошки были обследованы на особо опасные вирусы", - заявила Валентина Белоусова, врач-терапевт ветеринарной клиники.

Для тех, у кого диагнозы подтвердились, волонтеры организовывают отдельные стационары. Эти заболевания опасны только для других кошек, а на человека и собак не влияют. Всем найденышам теперь ищут дом.

"Мы составили огромный каталог котов, где у нас есть фотография кота, его характеристики, то, как его поймали, интервью с сотрудниками, которые знали этого кота до поимки, материалы по состоянию здоровья кота", - заявила Светлана Рябова, координатор проекта помощи котам с завода "МиГ".

Около 20 кошек, которые жили в тёплых офисах, оказались здоровыми, они уже уезжают в семьи. А на заводе остаются ещё несколько десятков животных, рассеянных по огромной территории. И у ловцов есть совсем немного времени, чтобы спасти всех.

"До 30 декабря мы всех эвакуируем, развозим по клиникам, временным передержкам", - говорит Рябова.

Волонтерам сейчас очень нужна помощь в оплате передержек и лечения. Можно стать финансовым куратором для какого-то конкретного животного, помочь с его устройством и социализацией. А ещё поддержать акцию "Кот на Новый год", чтобы как можно скорее хозяев нашли все авиакотики.

Наталья Тарасова, Владимир Хуртин, Валерий Белинский, Дина Самохина, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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