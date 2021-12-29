Собянин объявил о завершении строительства тоннелей Большой кольцевой линии метро

Это самое большое метрокольцо в мире

В среду, 29 декабря, завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы, поскольку именно сейчас Большое кольцо замкнулось. Пройдены 143 километра тоннелей БКЛ – самого большого метрокольца в мире.

Собянин рассказал на своем личном сайте, что предстоит еще много работы — по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и так далее.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что когда задумывался проект Большой кольцевой линии, многие в него не верили, поскольку "помимо финансовых ресурсов нужна решимость".

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