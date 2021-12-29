Желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 31 декабря

Предупреждение ввели из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до пятницы, 31 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Как пояснили метеорологи, потенциально опасная погода сохраняется из-за гололедицы. Введенный ранее желтый уровень погодной опасности действовал до вечера 30 декабря, однако было решено продлить его до полудня 31 декабря.

Предупреждение также действует в Московской области, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее в Московском метеобюро рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь и первые дни 2022 года. В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются слабые осадки и незначительный мороз, а 1 января пойдет снег.

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