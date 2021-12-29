Спасатели нашли пропавших в горах КБР альпинистов

Тургруппа планирует встретить Новый год в горах
Спасатели обнаружили группу туристов из Подмосковья, которая пропала в горах Кабардино-Балкарии сегодня утром.
Никто не пострадал, в помощи альпинисты не нуждаются. Со слов руководителя группы, у них нештатно сработал GPS-трекер.
После разговора со спасателями альпинисты продолжили свой путь. Они планируют встретить Новый год в горах.
Утром 29 декабря от группы подмосковных альпинистов поступил сигнал SOS c указанием GPS-координат в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии.
Группа зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут. После получения сигнала на помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram