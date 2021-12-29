Опрос показал, сколько россиян будут смотреть новогоднюю речь Путина

Опрошенные рассказали, что хотели бы услышать от президента

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам собираются смотреть 73% жителей страны, принявших участие в опросе Фонда общественного мнения.

Социологи выяснили, что в этом году лишь 19% не собираются смотреть обращение главы государства.

При этом 44% опрошенных важно, что скажет российский лидер в праздничном обращении, 33% заявили, что это не имеет для них значения.

Каждый пятый (21%) участник исследования хотел бы услышать в Новый год от президента обещание лучшего будущего, 12% рассчитывают на заверения в повышении уровня жизни, 6% интересует тема роста цен.

В 2020 году новогоднее обращение Владимира Путина смотрели 73% опрошенных, 25% его не смотрели, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ФОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как украсили рабочий кабинет президента в Кремле. Однако он отказался раскрыть содержание новогоднего обращения президента к россиянам.

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