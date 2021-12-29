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МИД России назвал условия снятия запрета на полеты в Грузию

15:01
  • среда
  • 29 декабря 2021

Авиасообщение было прекращено в июле 2019 года

Запрет российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию будет отменен при появлении определенных предпосылок. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
За три дня в мире из-за коронавируса отменили 6 тысяч авиарейсов

Дипломат напомнил, что запрет ввели в июле 2019 года в связи с антироссийской провокацией, которую организовали грузинские радикалы. Речь идет о протестах, вспыхнувших в Грузии после опротестованного визита депутатов Госдумы, прибывших на международную конференцию.

Прекращение авиасообщения носило временный характер. Однако затем на эту меру наложилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции.

В условиях пандемии COVID-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения Москва ориентируется прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также рекомендации Роспотребнадзора, подчеркнул Руденко.

Представитель МИД также указал, что предпосылки для возобновления авиасообщения "хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять", сообщает РИА Новости.

С 1 декабря Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. Прямыми рейсами теперь можно улететь в Катар, Мексику, Аргентину, Коста-Рику, Монголию, Бангладеш, Бразилию и на Кубу.

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