Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Овны почувствуют апатию, а Тельцов ждут позитивные вибрации

Гороскоп на сегодня, 30 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

С утра вы почувствуете слабость и апатию, из-за которых не получится реализовать планы. Но это к лучшему: отдых вам тоже нужен. Останьтесь дома и расслабьтесь.

Тельцы

День принесёт позитивные вибрации, которые вы умело направите на создание праздничного уюта. Списки, покупка продуктов – это лишь часть дел, от которых у вас горят глаза.

Близнецы

Работа стоит на месте, ведь вы морально уже отмечаете Новый год. Займитесь рутинными делами, для которых настроение не имеет значения.

Раки

Несмотря на негативную энергию дня, на вас у Вселенной свои планы. Вы будете максимально продуктивны, спокойно выполните большой объём задач, даже дадите несколько советов.

Львы

Увы, но сегодня вы не сможете блистать так же ярко, как всегда. Год подходит к концу, и энергия близится к нулю. Вам придётся найти в себе силы, чтобы завершить рабочие моменты на позитивной ноте.

Девы

Сейчас вы находитесь в состоянии полного покоя. Если чувствуете себя комфортно, даже не пытайтесь изменить ситуацию. Всё происходит ровно так, как задумано свыше.

Весы

Год подходит к концу, поэтому обязательно уделите время себе и своим ощущениям. Проанализируйте поступки и сделайте выводы. Другие занятия пока излишни.

Скорпионы

Вы как никто другой знаете, как трудно держать при себе эмоции. Сегодня вам снова придётся промолчать, но это намного лучше, чем собирать потом осколки отношений.

Стрельцы

Вы полностью готовы к празднику, ведь привыкли заранее продумывать каждый шаг. Это похвально, и всё же одного вы не учли: мир полон интересных встреч, расписанных для вас на годы вперед.

Козероги

Вы уже в предвкушении чуда, поэтому ваше сердце открыто. Помогите человеку, который попросит о помощи, и будете щедро вознаграждены. Помните: никто просто так не приходит в нашу жизнь.

Водолеи

Занимайтесь наведением порядка в доме, декорированием ёлки, прочими вещами, связанными с красотой и уютом. Не стоит отвлекаться на коллег, вы уже сполна своё отработали.

Рыбы

Ваша мечтательность сегодня сыграет на руку. Вера в сказку, которую не украло взросление, поможет нескольким людям. Их перемены отразятся на вашей жизни.

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