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Израильские танки атаковали посты ХАМАС в секторе Газа

15:21
  • среда
  • 29 декабря 2021

Это ответ на нападение на израильтянина

Несколько военных постов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожены огнем из танковых орудий. Как заявили в Тель-Авиве, атака стала ответом на обстрел и ранение израильтянина.

"В ответ на ранение израильского гражданского лица танки Армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа", - приводит ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

Израильтянин был ранен ранее 29 декабря у границы с сектором Газа в результате обстрела неизвестными лицами. Режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу 21 мая этого года. Это положило конец обмену ракетными ударами, в результате которых погибли более 200 палестинцев и 13 израильтян.

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