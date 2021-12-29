Зеленского назвали разочарованием года на Украине

Такую оценку дали 45% опрошенных

Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой опрос, проведенный социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"45% опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28% считали его "неудачником года", - говорится в опросе.

Как показал опрос, проведенный этой весной социологической группой "Рейтинг", неправильным курс движения Украины считают 68% ее граждан. Президенту Владимиру Зеленскому, сказано в исследовании, не доверяют 52% респондентов.

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