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Зеленского назвали разочарованием года на Украине

15:27
  • среда
  • 29 декабря 2021

Такую оценку дали 45% опрошенных

Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой опрос, проведенный социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"45% опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28% считали его "неудачником года", - говорится в опросе.

Как показал опрос, проведенный этой весной социологической группой "Рейтинг", неправильным курс движения Украины считают 68% ее граждан. Президенту Владимиру Зеленскому, сказано в исследовании, не доверяют 52% респондентов.

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