Больница для пациентов с COVID-19 загорелась в Красноярске

Пожар локализован

Локализован пожар в больнице для больных коронавирусом в Красноярске. Центр возгорания находился в терапевтическим отделении. Как сообщили в экстренных службах, есть пострадавшие.

"В результате пожара в терапевтическом отделении клинической больницы №20 пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства. Позже в МЧС уточнили, что пострадали пять человек.

Источник в экстренных службах сообщил агентству РИА Новости, что возгорание удалось локализовать на площади в пять квадратных метров. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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