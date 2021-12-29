Назван срок выпуска на рынок назального "Спутника V"

Вакцина эффективна против штамма "омикрон"

Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" появится на рынке в первой четверти 2022 года. Препарат эффективен против штамма "омикрон", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против заразного штамма "омикрон" не только при защите от инфекции, но и в предотвращении ее передачи", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении РФПИ.

Минздрав России одобрил вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея в октябре. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, оно завершится 31 декабря 2023 года. Разработчики вакцины рассчитывают, что назальная форма позволит человеку, ранее получившему инъекцию "Спутника V", приобрести стерильный иммунитет на срок более полугода. Пациент не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram