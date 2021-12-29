ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван срок выпуска на рынок назального "Спутника V"

16:05
  • среда
  • 29 декабря 2021

Вакцина эффективна против штамма "омикрон"

Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" появится на рынке в первой четверти 2022 года. Препарат эффективен против штамма "омикрон", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о назальной вакцине от коронавируса

"Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против заразного штамма "омикрон" не только при защите от инфекции, но и в предотвращении ее передачи", - говорится в опубликованном в Twitter  сообщении РФПИ.

Минздрав России одобрил вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея в октябре. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, оно завершится 31 декабря 2023 года. Разработчики вакцины рассчитывают, что назальная форма позволит человеку, ранее получившему инъекцию "Спутника V", приобрести стерильный иммунитет на срок более полугода. Пациент не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.