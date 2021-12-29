Собянин объявил о завершении проходки всех тоннелей БКЛ метро

Завершить отделку станций планируется в течение года

В среду произошло одно из знаковых событий для столичного транспорта - Большое кольцо московского метро замкнулось. Завершена проходка всех его тоннелей. Длина новой линии - 70 километров, а это мировой рекорд. БКЛ соединяет радиальные ветки метро и МЦД - пассажиры в итоге получат более 40 пересадок. Уже сегодня действующими участками Большого кольца ежедневно пользуются полмиллиона человек, и каждая поездка экономит москвичам до 45 минут.

Позади десятки километров уже готового тоннеля метро и сотни часов работы нескольких тысяч человек. Совсем скоро здесь будут проложены железнодорожные пути и перемещаться по Москве станет ещё удобней.

10-метровый ТПМК с нежным именем "Лилия" - как знамя, символизирующее завершение этого грандиозного проекта. Тоннели Большой кольцевой линии встретились. Осталось завершить строительство 9 станций, и самое большое метрокольцо в мире заработает на полную мощность.

К этому моменту инженеры шли без малого 10 лет. В общей сложности, под землёй пройдено 143 километра. И для всего строительного цеха это настоящий подвиг. Приходилось маневрировать в плотной городской застройке и несколько раз нырять под Москва-реку, каналы и Яузу. На пути сталкивались с десятками новых и порой неизведанных геологических вопросов – от рыхлого песка до твёрдого, как сталь, камня. Принимать решения необходимо было без промедления. Даже небольшое замешательство могло повлиять на сроки завершения строительства.

"Проходка велась в разных условиях. Одномоментно работали больше 20 ТПМК от 6 метров до самых инновационных – 10-метровых. Кроме того, на отдельных участках велась ручная проходка в сложнейших геологических условиях на глубине около 70 метров. Вся эта работа завершена. Хотел поблагодарить строителей за тот подвиг, который они совершили, проведя такую огромную, гигантскую, сложнейшую работу", - сказал Собянин.

Завершить отделку оставшихся станций планируется в течение года. Некоторые из 9 строящихся платформ уже на финишной прямой. А вот станция "Кленовый бульвар", где и замкнулся круг, готова пока на 54%.

Крупнее подземного проекта, чем строительство Большой кольцевой линии Московского метро, в мире пока не существует. 31 станция и три электродепо. БКЛ переплетается с другими линиями подземки, а также диаметрами — более 40 пересадок. Это позволит сэкономить пассажирам в пути примерно полчаса. Сейчас на БКЛ уже функционируют 22 станции, которые связывают 44 километра пути.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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