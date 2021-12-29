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Прокуратура проверит мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика

18:11
  • среда
  • 29 декабря 2021

Исполнению родительских обязанностей дадут оценку

В подмосковной Дубне выясняют обстоятельства гибели ребёнка. 11-летний мальчик пропал два дня назад по дороге в школу. Спустя сутки его нашли мёртвым на улице вблизи реки. По предварительной версии, он скончался от обморожения. Прокуратура уже начала проверку. Оценку, в том числе, предстоит дать действиям родителей.
Заблудился и остался без помощи: подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны

Последние часы, а может быть, минуты жизни 11-летнего Максима. Камера уличного наблюдения фиксирует, как мальчик идет вдоль оживленной трассы. Сворачивает, затем возвращается на дорогу. 

Одноклассник Максима видел его на остановке, однако в нужный автобус тот не сел. Возможно, перепутал транспорт и уехал по незнакомому маршруту. Запаниковал, в поисках правильного пути вышел на реку, провалился под лед. Это одна из версии трагедии. Тело было обнаружено всего в 100 метрах от поискового штаба волонтеров. Они все время шли по следу, но так и не смогли найти мальчика живым.

Максим посещал коррекционную школу. Именно из образовательного учреждения позвонили маме ребенка и сообщили, что он не пришел на занятия. Но женщину это не обеспокоило. О пропаже сына она заявила в полицию только вечером.

Волонтеры предложили маме Максима записать видеообращение с просьбой помочь в поисках и разместить его в соцсетях. Женщина в своей речи словно оправдывается за запоздалую реакцию на пропажу сына.

У этой женщины пятеро детей. В 2010 году она была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей назначили наказание в виде штрафа. В 15 - вторая судимость по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По некоторым данным, многодетная семья состояла на учете. В школе, откуда и поступил первый сигнал о пропаже Максима, хорошо знали его маму.

Исполнению родительских обязанностей дадут оценку надзорные ведомства. Прокуратура начала проверку.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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