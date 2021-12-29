Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в больнице в Красноярске

Пять человек нуждаются в дополнительной медицинской помощи

У пяти пострадавших в результате пожара в красноярской больнице зафиксированы ожоги первой степени и отравление продуктами горения. Об этом рассказали в местных экстренных службах.

Там же уточнили, что очаг пожара находился в палате на четвертом этаже пятиэтажного терапевтического корпуса, переоборудованного под лечение коронавирусной инфекции.

Из-за пожара из больницы эвакуировали 110 человек, сообщает РИА Новости.

Пожар в терапевтическом корпусе клинической больницы в Красноярске произошел в среду, 29 декабря. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

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