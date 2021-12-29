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Актер Башаров мечтает сыграть в хоккей в команде Лукашенко

16:29
  • среда
  • 29 декабря 2021

Артист пообещал не подвести президента Белоруссии

Марат Башаров попросился в хоккейную команду Александра Лукашенко. Актер признался, что его давняя мечта – сыграть с президентом Белоруссии.

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"Я занимался хоккеем и играю в хоккей. Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", - пообещал Башаров в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Как известно, хоккей – любимый вид спорта белорусского лидера. 29 декабря, после переговоров с Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Стрельне, президенты России и Белоруссии планируют выйти на лед.

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