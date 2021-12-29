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Путин заявил о "шаге вперед" в строительстве Союзного государства

16:51
  • среда
  • 29 декабря 2021

Саммит СНГ показал тенденцию к единению

Президенты России и Белоруссии высоко оценили прошедший 28 декабря неформальный саммит глав стран СНГ. Владимир Путин и Александр Лукашенко отметили продуктивное общение и стремление к единению.

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Российский лидер на переговорах, которые проходят в Константиновском дворце в Стрельне, отметил, что на саммите обсуждался целый ряд вопросов, касающихся развития отношений между странами СНГ. Теперь же время поговорить о Союзном государстве России и Белоруссии.

"Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша, поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, результатах строительства Союзного государства. У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперед", - подчеркнул Владимир Путин.

Александр Лукашенко, в свою очередь, оценил итоги неформального саммита. Белорусский лидер заметил "очень большой крен" государств-членов СНГ в сторону единения, передает агентство БелТА.

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