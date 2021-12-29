Путин и Лукашенко договорились провести военные учения в 2022 году

Маневры пройдут на белорусской территории

Совместные российско-белорусские военные учения пройдут на территории Белоруссии в начале 2022 года. Об этом договорились президенты двух стран - Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят", - сказал Лукашенко на переговорах с Путиным в Санкт-Петербурге.

Лукашенко убежден, что подобные маневры пойдут на пользу российско-белорусским отношениям. Путин, в свою очередь, заявил, что учения пройдут в начале года, как и предлагал Лукашенко. Точную дату согласуют военные, передает БелТА.

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