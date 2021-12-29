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Суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован во Франции

17:43
  • среда
  • 29 декабря 2021

Выявлено более 200 тысяч случаев

Новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом установлен во Франции. По данным минздрава, за последние 24 часа заразились COVID-19 более 200 тысяч человек.

"Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти... За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19", - заявил глава минздрава Оливье Веран на заседании комиссии нацсобрания.

Днем ранее во Франции было зафиксировано 180 тысяч новых случаев заражения. С минздраве отметили, что большинство заразились штаммом "дельта", 70% госпитализированных не вакцинированы, передает РИА Новости.

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