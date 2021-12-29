Ведомство не советует устраивать массовые мероприятия в закрытых помещениях

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по встрече Нового года. В ведомстве подчеркнули, что в период новогодних праздников сохраняются все ранее введенные ограничения по коронавирусу.

Рекомендуется не устраивать массовые мероприятия, а также детские праздники и новогодние корпоративы в закрытых помещениях. Ресторанам советуют исключить на это время форму обслуживания посетителей, известную как "шведский стол".

Также ведомство в период новогодних праздников рекомендует усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Эти меры следует строго соблюдать в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях, отметили в Роспотребнадзоре.

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