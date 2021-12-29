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Путин указал регионам на проблемы в сфере ЖКХ

18:25
  • среда
  • 29 декабря 2021

Без сбоев не обходится

Президент России провел совещание по ситуации с осенне-зимним отопительным сезоном. Владимир Путин отметил, что некоторые российские регионы испытывают трудности в этой сфере – несмотря на то, что российского лидера заверяли в полной готовности системы ЖКХ к зиме.

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"Надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Перед началом отопительного сезона… меня уверяли, что все в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится, и в ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ", - сказал на совещании Путин.

Президент, в то же время, отметил, что в целом энергетический комплекс России работает устойчиво. А чтобы исправить ситуацию в проблемных регионах, надо привлечь дополнительные силы и средства, передает ТАСС.

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