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"Северный поток - 2" полностью готов к работе

19:05
  • среда
  • 29 декабря 2021

Об этом доложили президенту России

Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации. Об этом в среду доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.
Вашингтон окончательно отказался от санкций против "Северного потока-2"

"Сегодня в 12:58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением", - приводит РИА Новости слова Миллера.

Путин отметил, что теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы газопровода.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством. Несмотря на противодействие ряда западных стран, вопрос ввода в эксплуатацию постепенно решается.

В Москве неоднократно подчёркивали, что "Северный поток" - коммерческий проект, выгодный как Москве, так и Брюсселю, и призывали не политизировать эту тему.

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