Российский самолет МС-21 получил базовый сертификат от Росавиации

Он создавался с применением передовых технологий

Новейшая разработка отечественных специалистов - гражданский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 - получил базовый сертификат типа от Росавиации. Это большое событие. Документ подтверждает готовность модели к серийному производству. Лайнер создавался с применением передовых технологий. Он выигрышно отличается от аналогов целым рядом конструктивных особенностей. Одна из них - крыло из российских композитных материалов.

МС-21 заходит на посадку в одном из самых северных аэропортов России – имени Федора Абрамова в Архангельске. В ходе контрольных испытаний летчики фиксируют все показатели. Совершено около 800 рейсов, приземлялись в Нижнем Новгороде, Мурманске, Минеральных Водах и, конечно, в Иркутске – где собирают воздушное судно. В тестовых полетах учитываются любые детали, вплоть до того, как варить кофе для пассажиров.

Больше свободного пространства в проходе между креслами – пассажир может комфортно разминуться с тележкой. А это не только дополнительное удобство в полете. Выйти из салона после приземления люди могут быстрее. В этой комплектации самолета - 16 кресел бизнес-класса и 153 - эконом-класса.

"Самолет очень светлый, салон очень светлый. У него большие иллюминаторы - как на широкофюзеляжных самолетах. Еще очень удобно сидеть. Намного удобнее, чем в самолетах-аналогах. Потому что очень широкое место до колен", - рассказал эксперт компании по логистике Максим Макаров.

Сделать фюзеляж таким просторным позволило легкое композитное крыло. Изначально материалы для его производства закупали за рубежом. Но в 2018-м Соединенные Штаты перекрыли каналы поставки, введя санкции, при том, что эти импортные элементы были сугубо гражданские и не имели отношения к военно-промышленному комплексу. В итоге, крыло для МС-21 создали сотрудники Ульяновского завода "Аэрокомпозит".

"Да, мы потеряли почти два года. Но при этом мы получили свой композит, свое крыло. А кто потерял? Два миллиона долларов на каждом самолето-комплекте по крыльям недополучили иностранные компании. Это вклад в развитие российской экономики, российской авиационной промышленности и технологий", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

МС-21 называют конкурентом самых распространенных в мире Airbus 320 и 321, а также Boeing 737. В действительности, запрет США на поставку комплектующих для нашего самолета был введен для того, чтобы обеспечить преимущество "Боингу". На Западе рассчитывали, что в России или не смогут сделать крыло, или разработка затянется. Но просчитались.

Узкофюзеляжный среднемагистральный МС-21 сможет выполнять рейсы из западных регионов страны не только на Урал и в Сибирь, но даже на Дальний Восток.

Создание самолета МС –21 - это огромный успех. Такого прорыва в отечественном авиастроении не было почти полвека, говорят эксперты.

"У нас очень долгое время с момента Ту-204 не было таких самолетов, и это абсолютно новая история. И это уже не доработка некого советского наследия, а это принципиально новый современный самолет, который открывает новую страницу в пассажирском авиастроении в России", - сообщил главный эксперт института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.

Сертификат типа, выданный накануне МС-21, по сути, разрешение на коммерческую эксплуатацию. Ожидается, что несколько самолетов должны пополнить авиапарк российских перевозчиков уже в следующем году.

Егор Киселёв, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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