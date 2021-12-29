Путин вручил награды легендарным хоккеистам

Спортсменов наградили орденами "За заслуги перед Отечеством" и Александра Невского

Прославленные хоккеисты Александр Якушев, Валерий Каменский и Алексей Касатонов получили государственные награды. Ордена легендарным спортсменам вручил президент России Владимир Путин перед началом матча в Санкт-Петербурге.

"Мы знаем, как вы боролись за честь страны, как добывали самые высокие награды и как блестяще всегда боролись до конца и побеждали. Хочу от лица всех болельщиков и любителей спорта поздравить вас с государственными наградами", - сказа Путин.

Президент поблагодарил спортсменов за то, что они сделали в прошлом, а также за то, что они делают сегодня для российского спорта. Якушеву Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, а Каменскому и Касатонову - ордена Александра Невского. Российский лидер поздравил спортсменов с наступающим Новым годом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram