Названа причина пожара в красноярской больнице

По уточненным данным, пострадали пять человек

Короткое замыкание стало причиной пожара в красноярской городской больнице №20. Об этом сообщил прокурор Ленинского района Красноярска Алексей Силин.

"Причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказал Лисин журналистам.

По предварительным данным, пожар вспыхнул во время зарядки телефона, лежавшего под матрасом. В МЧС сообщили, что возгорание возникло вечером 29 декабря на площади пять квадратных метров. Эпицентром пожара была палата на четвертом этаже, горели личные вещи пациентов. Уточняется, что пострадали пять человек, они в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

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