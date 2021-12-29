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Названа причина пожара в красноярской больнице

19:42
  • среда
  • 29 декабря 2021

По уточненным данным, пострадали пять человек

Короткое замыкание стало причиной пожара в красноярской городской больнице №20. Об этом сообщил прокурор Ленинского района Красноярска Алексей Силин.

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в больнице в Красноярске
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"Причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказал Лисин журналистам.

По предварительным данным, пожар вспыхнул во время зарядки телефона, лежавшего под матрасом. В МЧС сообщили, что возгорание возникло вечером 29 декабря на площади пять квадратных метров. Эпицентром пожара была палата на четвертом этаже, горели личные вещи пациентов. Уточняется, что пострадали пять человек, они в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

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