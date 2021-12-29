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"Мозговой туман": назван новый симптом заражения "омикроном"

19:59
  • среда
  • 29 декабря 2021

Он проявляется раньше, чем при заражении другими видами коронавируса

Новый симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили британские ученые. При заболевании этим вариантом COVID-19 "традиционные" признаки – такие, как кашель, лихорадка и потеря вкуса и обоняния, могут не проявляться. Но появляется "туман в голове".

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По данным издания Express, уже знакомых симптомов коронавируса не было примерно у половины зараженных в Лондоне. При этом у пациентов наблюдаются другие признаки болезни, один из которых — "мозговой туман". Он проявляется в "вялом, расплывчатом и нечетком" мышлении, пишет издание со ссылкой на приложение ZOE COVID.

"Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — пояснил врач Эндрю Бадсон.

По словам медика, повреждения легких, сердца, почек или других органов могут нарушить мышление, приведя к "мозговому туману". Причем "омикрон" вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя длительное время, как при заражении другими штаммами.

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