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Погода преподносит россиянам сюрпризы

22:36
  • среда
  • 29 декабря 2021

Как справляются коммунальщики?

Капризы погоды доставили неприятностей жителям сразу нескольких российских регионов. На Кубани ливни сменились резким похолоданием. Деревья, дома, машины, линии электропередачи - всё сковало толстым слоем льда. В каток превратились тротуары и дороги. Страдают как пешеходы, так и автомобилисты. Ростовскую область накрыли затяжные снегопады. Коммунальные службы не успевают расчищать сугробы. Аналогичная картина в Волгоградской области.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой

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