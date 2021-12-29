Погода преподносит россиянам сюрпризы

Как справляются коммунальщики?

Капризы погоды доставили неприятностей жителям сразу нескольких российских регионов. На Кубани ливни сменились резким похолоданием. Деревья, дома, машины, линии электропередачи - всё сковало толстым слоем льда. В каток превратились тротуары и дороги. Страдают как пешеходы, так и автомобилисты. Ростовскую область накрыли затяжные снегопады. Коммунальные службы не успевают расчищать сугробы. Аналогичная картина в Волгоградской области.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram