Союзное государство и учения: что обсудили Путин и Лукашенко

Лидеры провели встречу в Петербурге

Переговоры на высшем уровне в Санкт-Петербурге. Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду обсудили двусторонние отношения России и Белоруссии, затронули экономические вопросы, перспективы Союзного государства, а также планы по организации совместных военных учений. Ну а помимо официальной части, лидеры провели время в неформальной обстановке - на ледовой арене.

Жесты вежливости следуют один за другим. И это явно говорит о том, что у Москвы есть союзник и партнер, которого она всегда рада видеть. Ради отдельного разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин задержались в Санкт-Петербурге еще на один день. Хотя возможность пообщаться у них уже была, накануне в Северной столице прошел неформальный саммит глав стран-участниц СНГ.

В среду российский президент лично заехал за своим белорусским коллегой перед началом встречи. Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. Уже шестая очная встреча за минувший год. В прошлый раз, в сентябре, сторонам удалось согласовать 28 программ по дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Они касаются финансов, налогового, таможенного и фискального законодательства. И должны способствовать лучшему развитию экономики двух стран.

"Наши эксперты считают, что экономика Белоруссии находится в хорошем состоянии, финансы, по-моему, у вас там профицит даже какой-то намечается. То есть в целом Белоруссия для нас надёжный партнер, даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, в реальном секторе экономики", - заявил Путин.

"Владимир Владимирович, Вы поддержали – спасибо – процесс кооперации, импортозамещения. Оказывается, мы можем многое сделать", - сказал Лукашенко.

На тот же газ, благодаря стабильному партнерству и взаимным договоренностям, цена для Минска - 128 долларов за тысячу кубометров. Для Германии - в два раза дороже. Украина за российское топливо, но принципиально купленное в Европе, платила и по 1000 долларов. ВВП Белоруссии действительно вырос, несмотря на пандемию и западные санкции. И в этом большая заслуга России, которая подставила плечо в трудное для соседа время.

"Нас продолжают душить, душить: пять пакетов санкций ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом, безмозглые, никому не нужные эти санкции. Я вам очень благодарен – очень благодарен вам лично, прежде всего, – за то, что вы сделали для Белоруссии, и за ту поддержку, которую вы оказываете нам", - сказал Лукашенко.

Взаимная поддержка - это очень важно, отмечает Александр Лукашенко. Ведь Россия, как и Белоруссия, находится в условиях постоянного внешнего давления. А потому Минск, по его словам, тоже максимально работает над тем, чтобы договоренности по поводу строительства Союзного государства закреплялись в законах Республики.

Благодаря более интенсивному сотрудничеству двух стран удалось не просто нарастить просевший из-за пандемии товарооборот. Но и превысить прошлогодние показатели. А вот и еще один шаг навстречу - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Владимир Путин подчеркнул: это пойдет на пользу как Минску, так и Москве.

"Это существенным образом расширяет возможности для белорусских предприятий, но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал Путин.

И вот Александр Лукашенко уже предлагает России использовать белорусские гражданские и военные авиазаводы. Сейчас, когда наша страна активно строит самолеты, дополнительные мощности могут быть востребованы. Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать этот вопрос. Намечены и конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию в обороне и ВПК. Сейчас военачальники двух стран согласовывают дату совместных учений: февраль или март наступающего года.

А главнокомандующие после длительных и обстоятельных переговоров провели совместный товарищеский матч по хоккею. Компанию им составили признанные мастера этой игры. Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский. Перед началом матча президент вручил им государственные награды. Счет открыл российский лидер. Лукашенко играл в команде Путина. И не подвел. Вторую шайбу забил он.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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