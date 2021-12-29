CNN: Байден решил позвонить Путину 30 декабря

Прямой диалог между лидерами важен

Джо Байден решил еще раз поговорить с Владимиром Путиным. Президент США намерен позвонить российскому лидеру в четверг, 30 декабря, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Байден считает, что ничто не может заменить прямой диалог между лидерами США и России, приводит телекомпания слова представителя СНБ.

Сообщается, что Байден в разговоре с Путиным намерен обсудить намеченные на 10 января российско-американские переговоры. Американский лидер намерен уточнить в телефонной беседе и детали встречи российских представителей с НАТО и ОБСЕ.

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