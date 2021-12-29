Песков подтвердил планы Путина переговорить с Байденом по телефону

Разговор состоится поздно вечером 30 декабря

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на вечер 30 декабря. Информацию американских СМИ о намерении лидеров двух стран побеседовать по телефону подтвердили в Кремле.

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

О планах Джо Байдена еще раз поговорить с Владимиром Путиным сообщила телекомпания CNN. Она ссылалась на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома. По словам Эмили Хорн, Байден считает, что ничто не может заменить прямой диалог между лидерами США и России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram