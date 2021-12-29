Самолет-разведчик США пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

E-8 Joint STARS впервые занимался сбором данных в небе над Украиной
Первый полет над территорией Восточной Украины совершил самолет-разведчик США. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США, цель полета – сбор данных.
"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - цитирует телеканал представителя EUCOM.
E-8 Joint STARS - авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания. Он предназначен для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, для координации боевых действий. Днем ранее о появлении этого самолета над линией разграничения в Донбассе сообщил сайт FlightRadar.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram