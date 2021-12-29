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Самолет-разведчик США пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

21:27
  • среда
  • 29 декабря 2021

E-8 Joint STARS впервые занимался сбором данных в небе над Украиной

Первый полет над территорией Восточной Украины совершил самолет-разведчик США. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США, цель полета – сбор данных.

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"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - цитирует телеканал представителя EUCOM.

E-8 Joint STARS - авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания. Он предназначен для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, для координации боевых действий. Днем ранее о появлении этого самолета над линией разграничения  в Донбассе сообщил сайт FlightRadar.

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