Самолет-разведчик США пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

E-8 Joint STARS впервые занимался сбором данных в небе над Украиной

Первый полет над территорией Восточной Украины совершил самолет-разведчик США. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США, цель полета – сбор данных.

"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - цитирует телеканал представителя EUCOM.

E-8 Joint STARS - авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания. Он предназначен для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, для координации боевых действий. Днем ранее о появлении этого самолета над линией разграничения в Донбассе сообщил сайт FlightRadar.

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