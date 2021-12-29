Мишустин выделил 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе

Господдержка выделяется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения"

Медработники на селе, в поселках городского типа и небольших городах получат единовременные компенсационные выплаты. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на эти цели более 90 миллионов рублей.

"Выделить в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования... по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек...",- говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сумма в размере 90 102 500 рублей выделяется из резервного фонда правительства. Ее должны распределить среди 91 медработника. Господдержка выделяется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

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