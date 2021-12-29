ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделил 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе

21:50
  • среда
  • 29 декабря 2021

Господдержка выделяется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения"

Медработники на селе, в поселках городского типа и небольших городах получат единовременные компенсационные выплаты. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на эти цели более 90 миллионов рублей.
Мишустин продлил на 2022 год доплаты медикам за борьбу с COVID-19

"Выделить в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования... по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек...",-  говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сумма в размере 90 102 500 рублей выделяется из резервного фонда правительства. Ее должны распределить среди 91 медработника. Господдержка выделяется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сельский врач
Сельский врач
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.