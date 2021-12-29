Белый дом: переговоры в Женеве пройдут без Байдена и Путина

Ситуация вокруг Украины все еще может решиться дипломатическими методами

Деэскалации ситуации вокруг Украины все еще можно добиться дипломатическими методами. Об этом, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома, намерен заявить президент США Джо Байден в завтрашнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным источника, президенты США и России не будут участвовать в запланированных на 10 января переговорах в Женеве. С американской стороны организацией встречи занимается госдепартамент, будут присутствовать также сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

В Белом доме заявили, что составили список вызывающих беспокойство аспектов политики России, которые Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент". В частности, США "продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы".

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