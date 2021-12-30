МИД объявил об отсутствии поводов пересматривать позицию по смертной казни

Глава КС ранее отметил вероятность возвращения этой меры наказания

Россия не видит оснований для пересмотра своей позиции в отношении смертной казни. Об этом заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Лукьянвец напомнил об обязательствах, принятых Россией при вступлении в Совет Европы: был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий действует, по этому поводу высказывался и Конституционный суд, и президент.

Представитель МИД подчеркнул, что позиция России "совершенно четко определена", Конституционный суд своим решением ввел мораторий на высшую меру наказания, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что в Российской Федерации может быть возвращена такая мера наказания, как смертная казнь. Формально она полностью не отменена — сделать это могут только органы законодательной, но не судебной власти.

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