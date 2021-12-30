Военные исполнили мечты детей в рамках "Елки желаний"

Эвелина мечтала прокатиться на "Панцирь-С", а Анастасия - на Су-34

Новый год - праздник, которого очень ждут дети, они мечтают о подарках и, конечно, искренне верят в чудо. В Хабаровском крае благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний" в один день сбылись сразу две мечты. Десятиклассница Анастасия под руководством опытных лётчиков села за штурвал Су-34. Конечно, это был не боевой самолет, а современный тренажёр. Школьница даже смогла выполнить фигуры высшего пилотажа. А Эвелина Мустафьева мечтала прокатиться на "Панцирь-С". Это заветное желание ученицы 6-го класса исполнили военнослужащие зенитного ракетного полка.

В Ивановской области военные исполнили новогоднее желание Ярослава Тюляева. Вместе со своими одноклассниками из интерната для детей-сирот мальчик побывал в ракетном полку Тейковского соединения. Для школьников не только провели подробную экскурсию - они также смогли прокатиться в кабине ракетного комплекса "Ярс". Ещё детей познакомили с другими образцами современной военной техники, накормили настоящим солдатским обедом и передали им подарки от Деда Мороза.

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