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Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно прекращен из-за COVID-19

09:19
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Среди игроков немало случаев заболевания

Молодежный чемпионат мира по хоккею завершен раньше срока в связи с коронавирусной инфекцией у ряда спортсменов. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея.
Хоккеистам США на МЧМ присудили поражение из-за COVID-19

Прекратить соревнования порекомендовала медицинская группа турнира по COVID-19 и медицинский комитет Международной федерации хоккея. С учетом этого совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен для гарантии здоровья и безопасности участников.

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что были предприняты все меры для сдерживания болезни: ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтвержденных положительных результатах. Однако этих мер оказалось недостаточно.

По словам Тардифа, изучается вариант переноса соревнований на другое время, сообщает РИА Новости.

В российской молодежке коронавирусом заболел лучший снайпер команды Матвей Мичков, в связи с этим сборная получила техническое поражение в матче против команды Словакии.

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