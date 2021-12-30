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Пенсионный фонд расширит список мер социальной поддержки россиян

08:38
  • четверг
  • 30 декабря 2021

С января ПФР будет выплачивать еще ряд пособий

С 2022 года Пенсионный фонд начнет выполнять новые функции — по выплате пособий, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты населения и Роструд.
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В ПФР уточнили, что будут выплачивать следующие пособия: ежемесячные и единовременные пособия для родителей, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми, пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов, помощь пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Первый выплаты Пенсионный фонд осуществит уже 17 января. Россияне досрочно получат февральские выплаты. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем, кто оформит выплаты в январе и феврале.

В марте перечисление средств пройдут по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Тем, кто уже получает такие выплаты, не следует ничего переоформлять. Тем, кому еще предстоит обратиться за назначением выплат, следует это делать уже в Пенсионном фонде, сообщает "Российская газета".

Ранее в ПФР напомнили, что некоторые россияне смогут получить надбавку в размере 25% к своей пенсии. Речь идет о жителях села. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в отделения фонда не обязательно.

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