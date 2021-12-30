Названы победители конкурса "Доброволец Москвы — 2021"

В конкурсе участвовали более 10 тысяч человек

В столице подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы — 2021". Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Участие в конкурсе приняли более 10 тысяч москвичей, в 2020 году их было только 7,5 тысячи. Как подчеркнула Сергунина, каждый участник — инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом.

Победителями и призерами конкурса стали 28 участников и волонтерских объединений, а в рамках специальной номинации "Спасибо" отметили 60 жителей столицы. Всего на конкурс было подано более 850 заявок, в том числе коллективных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Москве по итогам 2021 года наградили более тысячи наиболее активных волонтеров. В центре "Мосволонтер" на сегодняшний день работают более 130 тысяч добровольцев, а всего в добровольческой жизни города участвуют почти 670 тысяч человек.

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