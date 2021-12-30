Водяной тигр: подробный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Год будет двойственным

Как сложится 2022-й год для каждого знака зодиака? В чём повезёт? И на что обратить особое внимание? Прогноз от астролога Любови Калиновской специально для "ТВ Центра".

Тенденции будут нас ожидать двойственные. Мы сможем достигать высот, осуществлять желания, но одновременно иногда мы будем чувствовать растерянность, потому что события будут стремительны и неоднозначны.

Овен

Овны в новом году большие везунчики. Особенно в середине года. Их ждет потенциал энергии, задора, предприимчивости. Они смогут осуществить все свои желания, достичь высот в карьере, финансовый достаток. Конечно, их ждет любовь, кто-то может жениться, у кого-то родятся дети. Кто-то получит важную должность.

Телец

Тельцов может ожидать и увеличение заработка. Могут быть очень острые, волнительные переживания, связанные с родственниками. И, конечно, стоит обратить внимание на здоровье. Особенно в весенние месяцы, в мае, и осенью.

Близнецы

Близнецы себя будут чувствовать прекрасно. Их ожидают большие путешествия, они захотят познавать новые страны, начать обучение. Они смогут преуспеть в работе, смогут многое сделать для своего будущего.

Рак

Раки смогут достичь того, чего хотят. Возможно, получить ту должность, о которой мечтают. Их ожидает большая удача и возможности для увеличения жилплощади. Переезд. Возможно, рождение ребенка.

Лев

Львы будут наполнены колоссальной, творческой энергией. Что касается здоровья, я бы просила Львов пройти обследование, обратиться к врачам и уделить такое же внимание своим близким и родным.

Дева

Девы тоже везунчики в следующем году. Потому что планета счастья и удачи встанет в седьмой сектор их гороскопа. Многих Дев ожидает встреча будущего избранника, большая любовь, открытие бизнеса.

Весы

Весы смогут удержать баланс, но в том случае, если уделят внимание той деятельности, которой они занимаются. Им нужно разобраться с делами, уравновесить свои отношения в коллективе. Возможно, придет начальство, более доброжелательное к ним.

Скорпион

Скорпионы должны быть максимально внимательными в следующем году, у них проходит затмение. Возможно, кто-то переедет, кто-то купит жилье, кто-то разведется. Но год им также благоволит, чтобы они инвестировали удачно, больше времени проводили с детьми.

Стрелец

Стрельцы тоже потенциальные везунчики. Они станут более значимы в глаза людей, с ними захотят иметь дело. За счет этого Стрельцы смогут увеличить свой достаток, они смогут прекрасно инвестировать и, возможно, купить новое жилье.

Козерог

Козероги будут себя прекрасно чувствовать, но звезды им советуют пойти на повышение квалификации, посещать какие-то тренинги, заняться написанием книг или преподаванием. Они также захотят ездить, путешествовать. Возможно, они приобретут автомобиль.

Водолей

Водолеям год принесет удачу в финансовых делах. Они смогут больше себе позволить, как в приобретениях, так и в тратах. Наконец, осуществятся и мечты касательно каких-то покупок.

Рыбы

Этот год Рыб, потому что в ваш сектор гороскопа заходит Юпитер – планета большого счастья. Поэтому вы станете себя прекрасно чувствовать, ваш жизненный потенциал возвысится. Вас ждет удача.

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