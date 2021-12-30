"Ковид-глобулин" прошел клинические исследования

Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава

Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина – "Ковид-глобулин" - успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность.

Созданный на базе плазмы крови переболевших людей "Ковид-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России, отмечается в сообщении Ростеха.

Препарат содержит антитела к коронавирусу. Его введение помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "Мир-19". Он разработан Федеральным медико-биологическим агентством и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

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