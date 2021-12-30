ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ковид-глобулин" прошел клинические исследования

08:48
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава

Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина – "Ковид-глобулин" - успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность.

Созданный на базе плазмы крови переболевших людей "Ковид-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России, отмечается в сообщении Ростеха.

Препарат содержит антитела к коронавирусу. Его введение помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "Мир-19". Он разработан Федеральным медико-биологическим агентством и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.