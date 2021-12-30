Собянин рассказал о проекте благоустройства Ленинского проспекта

Сейчас он некомфортен для пешеходов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о будущем благоустройстве Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Он предложил горожанам самим высказать свое мнение о проекте на платформе "Активный гражданин".

"Несмотря на сравнительно широкие тротуары, Ленинский проспект некомфортен для пешеходов. Люди чувствуют себя неуютно, когда буквально в несколько метрах от них проносится поток машин", - написал мэр в блоге на своем личном сайте.

В проекте предусмотрено создание зеленого буфера из деревьев и кустарников, который отделит тротуары от проезжей части. Число полос движения останется таким же.

В ходе благоустройства планируется уделить особое внимание видовым зонам, скверам и площадям, которые призваны стать местами для отдыха и прогулок местных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram