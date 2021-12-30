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Собянин рассказал о проекте благоустройства Ленинского проспекта

09:22
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Сейчас он некомфортен для пешеходов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о будущем благоустройстве Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Он предложил горожанам самим высказать свое мнение о проекте на платформе "Активный гражданин".

"Несмотря на сравнительно широкие тротуары, Ленинский проспект некомфортен для пешеходов. Люди чувствуют себя неуютно, когда буквально в несколько метрах от них проносится поток машин", - написал мэр в блоге на своем личном сайте.

В проекте предусмотрено создание зеленого буфера из деревьев и кустарников, который отделит тротуары от проезжей части. Число полос движения останется таким же.

В ходе благоустройства планируется уделить особое внимание видовым зонам, скверам и площадям, которые призваны стать местами для отдыха и прогулок местных жителей. 

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