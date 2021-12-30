Минсельхоз исключил дефицит вин в России

Предпосылки для перебоев в импортных поставках отсутствуют

В России нет предпосылок для дефицита вина. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно поправкам в российское законодательство, классификация винодельческой продукции требует от производителей и импортеров обновить декларации о соответствии, а также скорректировать информацию на этикетках и сопроводительную документацию.

Это породило опасения дефицита импортных вин. 29 декабря представители отрасли, ритейла и заинтересованных ведомств обсудили ситуацию на рынке.

В Минсельхозе напомнили, что российский кабмин для обеспечения переходного периода приостановил проверки в части классификации винодельческой продукции до конца 2021 года. Благодаря этой мере российские производители в случае необходимости смогут поставить на внутренний рынок дополнительные объемы продукции, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших вин России 2021 года. В него вошли 100 различных напитков. Эксперты учитывали доступность вина для потребителя. Продукты распределили на восемь групп по цене и по объему выпуска.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram