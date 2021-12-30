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В России создали тест на определение "омикрона"

09:56
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционный ПЦР

В России создана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. Об этом рассказали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
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Разработчики отметили, что при высокой чувствительности теста он занимает не больше времени, чем традиционная ПЦР-диагностика.Материалом для анализа служит мазок из носа или рта.

Исследователи отмечают, что "омикрон" распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. Также большое число мутаций делает новую разновидность более устойчивой к существующим вакцинам.

Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на свою разработку в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. В документ включены новые лекарства от коронавируса, а также вакцина для подростков в возрасте от 12 лет.

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