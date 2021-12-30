ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты подсчитали плагиат в песне Монеточки в процентах

10:09
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Певица судится со Стасом Костюшкиным из-за трека "Мама, я не зигую"

Экспертиза, которую провели в Басманном суде Москвы, показала, что песня певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) "Мама, я не зигую" является плагиатом композиции Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Специалисты пришли к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения. Об этом журналистам рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян, передает радио "Комсомольская правда".

В сентябре представитель певицы Монеточки отказался от предложенного представителем Костюшкина мирового соглашения по иску об использовании песни "Женщина, я не танцую".

Ранее сообщалось, что Костюшкин подал в суд на Монеточку за плагиат и потребовал выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование его произведения на концертах. Бывший солист поп-дуэта узнал в песне 23-летней исполнительницы "Мама, я не зигую" свою композицию "Женщина, я не танцую".

По словам стороны защиты Костюшкина, до этого велись переговоры о покупке этого трека Монеточкой, однако представители артистки предложили слишком маленькую сумму.

Представитель Монеточки Василий Савченко утверждает, что певица сделала пародию на песню Костюшкина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.