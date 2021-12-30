Эксперты подсчитали плагиат в песне Монеточки в процентах

Певица судится со Стасом Костюшкиным из-за трека "Мама, я не зигую"

Экспертиза, которую провели в Басманном суде Москвы, показала, что песня певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) "Мама, я не зигую" является плагиатом композиции Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Специалисты пришли к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения. Об этом журналистам рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян, передает радио "Комсомольская правда".

В сентябре представитель певицы Монеточки отказался от предложенного представителем Костюшкина мирового соглашения по иску об использовании песни "Женщина, я не танцую".

Ранее сообщалось, что Костюшкин подал в суд на Монеточку за плагиат и потребовал выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование его произведения на концертах. Бывший солист поп-дуэта узнал в песне 23-летней исполнительницы "Мама, я не зигую" свою композицию "Женщина, я не танцую".

По словам стороны защиты Костюшкина, до этого велись переговоры о покупке этого трека Монеточкой, однако представители артистки предложили слишком маленькую сумму.

Представитель Монеточки Василий Савченко утверждает, что певица сделала пародию на песню Костюшкина.

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