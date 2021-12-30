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Аналитики рассчитали "индекс мимозы" к новогоднему столу

10:42
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Это блюдо часто появляется на новогоднем столе

Стоимость приготовления крабового салата и салата мимоза, которые нередко готовят к новогоднему застолью россияне, за год увеличилась. Это следует из расчетов экспертов платформы фискальных данных "Такском".
Эксперт рассказала, во сколько обойдется новогодний стол

Специалисты использовали классический рецепт мимозы, в который входит майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы. Выяснилось, что продукты для приготовления блюда на четверых обойдутся в 303,4 рубля. Это 9% больше, чем в 2020 году.

Дороже всего обойдутся рыбные консервы (155 рублей). На майонез придется потратить 27,4 рубля, на сыр — 83,2 рубля, на морковь — 9,5 рубля, на лук — 4,3 рубля, на яйца — 24 рубля.

Крабовый салат вырос в цене на 11%, до 259,7 рубля. Потребуется приобрести упаковку крабовых палочек (109 рублей), четыре яйца (32 рубля), огурец (36,75 рубля), одну банку консервированной кукурузы (68 рублей), 100 граммов майонеза (13,7 рубля) и чайную ложку соли (29 копеек), сообщает RT.

Ранее выяснилось, что наиболее популярные блюда новогоднего стола россиян — салаты оливье и сельдь под шубой — за год выросли в цене на 15 и 25% соответственно. Это следует из опубликованных Росстатом средних розничных ценах на продукты за октябрь.

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