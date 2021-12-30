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В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

10:22
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Это поможет уязвимым категориям населения, считает автор инициативы

В России следует ввести новый налоговый вычет — на приобретение автомобиля. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
В Думе предложили увеличить налоговый вычет при покупке квартиры семьями с детьми

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову автор инициативы напомнил, что в настоящее время каждый россиянин вправе единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при приобретении недвижимости. Это дает возможность вернуть в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей.

Такая мера является весомым инструментом материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома, отметил Орлов.

Вместе с тем подобное подспорье для россиян, которым необходима машина, не предусмотрено, хотя налоговый вычет имел бы важное значение для многих категорий граждан, таких как многодетные семьи, пенсионеры, считает автор предложения.

В связи с этим Орлов попросил оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, освобождающие от налога при продаже квартиры семьи, где воспитывают двух и более детей.

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