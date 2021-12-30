В России перед Новым годом резко вырос Covindex

Россияне пополняют запасы

Коронавирусный индекс (Covindex) резко вырос в России перед новогодними праздниками – до 90 процентных пунктов.

Covindex отражает потребления наиболее востребованных в пандемию товаров - антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

Коронавирусный индекс рассчитывается исходя из среднеарифметического от динамики среднего чека, передает РИА Новости.

Так, в декабре россияне существенно увеличили вышеперечисленных товаров, чтобы пополнить запасы перед праздниками. Лидером по росту среднего чека стал антисептик - он вырос на 10%, до 239 рублей. Следом идут кусковое мыло (8%, 117 рублей) и лимоны (7%, 49 рублей). По медицинским маскам средний чек, наоборот, снизился на 1%, до 70 рублей.

Ранее Роспотребнадзор попросил россиян не устраивать массовые мероприятия, а также детские праздники и новогодние корпоративы в закрытых помещениях.

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