Россияне рассказали, чего ждут от 2022 года

Чаще всего опрошенные говорили о коронавирусе

Каждый третий россиянин (34%) из числа принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, надеется, что 2022 год будет лучше 2021-го.

Еще 39% респондентов полагают, что следующий год будет ни лучше, ни хуже текущего, а 21% считают, что 2022 год будет скорее хуже.

Говоря о положительных ожиданиях от следующего года, 22% заявили, что рассчитывают на победу над коронавирусной инфекцией. 11% ждут повышения уровня жизни, 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции.

Наряду с этим россияне ожидают улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%), позитивных изменений во внешней политике (7%).

Среди опрошенных 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений. 4% россиян заявили, что ждут мира на Земле.

При этом 19% россиян утверждают, что не ждут никаких позитивных изменений в 2022 году.

Говоря о негативных событиях, которые могут произойти в 2022 году, респонденты назвали инфляцию (21%); появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), военные действия и конфликты (7%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что ненужные и бесполезные подарки хотя бы раз получали 27% россиян, в их числе респонденты перечислили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram