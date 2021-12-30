ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, чего ждут от 2022 года

11:01
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Чаще всего опрошенные говорили о коронавирусе

Каждый третий россиянин (34%) из числа принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, надеется, что 2022 год будет лучше 2021-го.
Россияне перечислили свои главные достижения в 2021 году

Еще 39% респондентов полагают, что следующий год будет ни лучше, ни хуже текущего, а 21% считают, что 2022 год будет скорее хуже.

Говоря о положительных ожиданиях от следующего года, 22% заявили, что рассчитывают на победу над коронавирусной инфекцией. 11% ждут повышения уровня жизни, 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции.

Наряду с этим россияне ожидают улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%), позитивных изменений во внешней политике (7%).

Среди опрошенных 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений. 4% россиян заявили, что ждут мира на Земле.

При этом 19% россиян утверждают, что не ждут никаких позитивных изменений в 2022 году.

Говоря о негативных событиях, которые могут произойти в 2022 году, респонденты назвали инфляцию (21%); появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), военные действия и конфликты (7%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что ненужные и бесполезные подарки хотя бы раз получали 27% россиян, в их числе респонденты перечислили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Прогноз на 2022 год
Прогноз на 2022 год
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.