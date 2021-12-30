Антирекорды и нехватка тестов: Европа подводит итоги рождественских праздников

Во Франции уже более 200 тысяч инфицированных в сутки

Препарат от коронавируса "Ковид-глобулин" зарегистрировали в России. Он произведен на основе плазмы крови переболевших. Клинические исследования показали: новое лекарство безопасно и эффективно. Тем временем, за рубежом ситуация с распространением инфекции ухудшается. Новые антирекорды зафиксировали в Италии, Франции и Великобритании.

Неутешительные итоги рождественских праздников подводят в Великобритании: число заболевших коронавирусом выросло почти вдвое, достигнув 183 тысяч случаев в сутки. В стране не хватает тестов на ковид. А без них многие, кто ещё не успел привиться, не могут посещать кафе, путешествовать или даже ходить на работу.

Рекорды заболеваемости бьёт и Пятая республика - уже более 200 тысяч инфицированных в сутки. От введения комендантского часа в Новый год в стране отказались, однако работу кафе и баров всё же ограничат. Так что встречать 2022 год, вероятнее всего, французам придётся дома. Но если ситуацию и тогда не удастся переломить, то власти готовы пойти на ещё более жёсткие меры - вплоть до введения QR-кодов в общественном транспорте.

"Цифры показывают, что число заболевших продолжает расти. У 208 тысяч французов был диагностирован ковид в течение последних 24 часов. Я произвел вычисления: каждую секунду в стране получают положительный диагноз больше двух французов. Круглосуточно, день и ночь!" – сказал глава Минздрава Франции Оливье Веран.

Серьёзные ограничения вновь вводят и в Греции. Жители Балканского полуостров успеют шумно отметить праздники, однако уже со следующей недели заведения общепита и ночные клубы будут работать только до полуночи. При этом средства индивидуальной защиты необходимо будет носить даже на улице, а в магазинах будут просить надевать даже не одну - сразу две маски. Во Всемирной организации здравоохранения уверены: главной причиной такого стихийного роста заболеваемости стало одновременное распространение сразу двух опасных штаммов вируса.

"Мы очень обеспокоены тем, что "омикрон", будучи более заразным и циркулирующим в то же время, что и "дельта", приводит к цунами случаев заболевания. Это влечёт за собой новый резкий рост числа госпитализаций и смертей", - сказал гендиректор ВОЗ.

Тем временем Международная федерация хоккея решила отказаться от дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира, который проходил в Канаде. Только за последние два дня сразу три команды, в том числе российская, получили техническое поражение из-за случаев коронавируса.

В России ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Накануне стало известно о том, что первая в Санкт-Петербурге пациентка, у которой в середине месяца выявили штамм "омикрон", выздоровела. Сейчас девушка уже дома. Однако, несмотря на положительную динамику по стране, расслабляться пока рано. Особенно учитывая приближающиеся праздничные дни. Многие врачи проведут их на рабочем месте, загадывая самое небанальное для всего мира желание – здоровья.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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