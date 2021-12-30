"Пропаганда войны": политолог назвала глупой и циничной власть на Украине

Согласно последним опросам, Владимир Зеленский для украинцев стал главным разочарованием года

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится сегодня поздно вечером. Информацию об этом подтвердили в Кремле. Лидеры проведут переговоры уже второй раз за месяц. Вполне возможно, обсудят и ситуацию на Украине. Запад традиционно использует эту тему в своих геополитических интересах, но, очевидно, не воспринимает страну всерьёз. Авторитетом среди собственного населения президент Владимир Зеленский тоже похвастать не может.

Согласно последним опросам, Зеленский для украинцев стал главным разочарованием года. Да и как иначе, если президент фактически не выполнил ничего из того, что обещал перед выборами. Да еще и наделал массу глупостей. И об этом ему постоянно напоминают в оппозиционных СМИ, ряды которых украинская власть опять решила проредить.

"У миллионов украинцев уже такое стойкое неприятие наших украиноязычных новостей, что они предпочитают получать информацию на русском и любом другом языке, лишь бы не слушать бесконечную пропаганду войны и не видеть откровенно недалекую, глупую и циничную власть", - пишет политолог Елена Маркосян в Facebook.

А вот Зеленский, и это подтверждает большинство украинских экспертов, крайне болезненно воспринимает любую критику. Будь то его дела внутри страны. Или же на международном поприще, где похвастаться тоже особо нечем. И в ЕС, и в Вашингтоне уже и не скрывают своего пренебрежительного отношения и к Зеленскому, и к самой Украине. Впрочем, в этом плане, пишет британский журналист Райан Купер, коллективный Запад вполне последователен: "После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась".

"Никто на сегодняшний день не считается с позицией Украины. Ни на НАТО, ни Евросоюз, ни Россия. Никто не считается. Поэтому я бы тут поменял риторику", - посоветовал Юрий Атаманюк, украинский эксперт.

Но риторику Киев не меняет. Это постоянные угрозы в адрес России. И мольбы о санкциях и вступлении в НАТО, что является для Москвы неприемлемым. И это обозначено в проектах документов, которые были предложены США и альянсу для рассмотрения. Обсуждать их более предметно стороны начнут в начале января. Украину на эти переговоры ожидаемо не пригласили.

"Естественно, так должно быть, чтобы наша страна в этом участвовала. Но пока я вижу, что особого внимания сегодняшней власти они не уделяют. Они договариваются между собой, а потом ставят в известность сегодняшних руководителей, до чего договорились. Пока так, к сожалению. Но так себя поставил сегодняшний президент", - убежден Юрий Бойко, депутат Верховной рады Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

То же самое можно сказать и про Донбасс. Возможные пути выхода из тупика Москва и Вашингтон обсуждают без прямого участия украинских властей, которые явно не заинтересованы в мире на юго-востоке Украины. Эта тема, скорее всего, будет подниматься и в ходе очередного телефонного разговора Путина и Байдена, который состоится сегодня.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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