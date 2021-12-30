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В Кабуле женщины вышли на акцию протеста против политики США

11:51
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Они требуют разморозить зарубежные активы Афганистана

Афганские женщины вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием разморозить зарубежные активы страны. Призыв адресован США. Участницы обратились и к мировому сообществу с просьбой оказать гуманитарную помощь.

Экономика государства - на грани коллапса. Безработица достигла огромных масштабов. По данным ООН, более половины населения - а это 23 миллиона человек - недоедают. 9 миллионов голодают. Ситуация ухудшается из-за того, что талибы не имеют доступа к госрезервам в иностранных банках. Их заблокировал Вашингтон после спешного бегства из страны.

Финансовая система Афганистана переживает тяжелейший кризис. На её восстановление могут уйти десятилетия. Новые власти уже несколько раз обращались к США с просьбой разморозить активы. Но попытки не увенчались успехом. Демонстранты напомнили, что отказ США от агрессивных действий спасёт жизни и поможет миллионам афганцев преодолеть черту бедности.

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